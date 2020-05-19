THY'den 19 Mayıs'a özel uçuş

Türk Hava Yolları 19 Mayıs'a özel bir uçuç gerçekleştiriyor. "tk1919" sefer sayılı uçak İstanbul'dan havalanıp Samsun'a gidecek. Bu temsili uçuş için 8 milyondan fazla bilet satıldı. Ahmet Örsoğlu detayları anlattı.
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ntv.com.tr 19.05.2020 - 11:03| Son Güncelleme : 19.05.2020 - 11:14
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