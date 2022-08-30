Tıbbiyeli Hikmet Boran’ın hikayesi: İşgale başkaldırılan gün Tıp Bayramı oldu

Zafere giden yol kolay olmadı... Vatansever gençler kurtuluş mücadelesi için elinden gelen her şeyi yaptı. Onlardan biri de Tıbbiyeli Hikmet’ti... İngiliz işgaline karşı tıbbiyelilerin başkaldırışının önderi oldu. Ardından Sivas Kongresi’nde tıbbiyelileri temsil etti ve manda karşıtı konuşmasıyla tarihe geçti. NTV muhabiri Melike Şahin, beyin cerrahı torunu ve onun kitabını yazan Prof. Dr. Burhan Suat Çağlayan ile kurtuluş mücadelesi kahramanlarından Tıbbiyeli Hikmet'i konuştu. (Kamera:Cumhur Çatkaya)

Haberler - NTV 30.08.2022 - 10:45 | Son Güncelleme : 30.08.2022 - 11:06

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