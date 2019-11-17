Ticari araç sürücülerine zorunlu psikoteknik test geliyor (Cezası 885 lira)
İstanbul Beşiktaş'ta halk otobüsünün dehşeti yaşatması, servis minibüsünün okul bahçesinde 1 öğrenciyi ezmesi gibi olayların ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Ticari araç sürücüleri, psikoteknik test raporu almadan direksiyon başına geçemeyecek. 1 Aralık itibariyle psikoteknik test raporu olmayan araç sahiplerine 885 lira, sürücülere ise 283 lira cezai işlem uygulanacak. İşte ayrıntılar... (Haber: Canan Girgin Kamera: Hasan Kayıkçı, Star Haber)
17.11.2019 - 10:47| Son Güncelleme : 17.11.2019 - 11:50
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