Ticari araç sürücülerine zorunlu psikoteknik test geliyor (Cezası 885 lira)

İstanbul Beşiktaş'ta halk otobüsünün dehşeti yaşatması, servis minibüsünün okul bahçesinde 1 öğrenciyi ezmesi gibi olayların ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Ticari araç sürücüleri, psikoteknik test raporu almadan direksiyon başına geçemeyecek. 1 Aralık itibariyle psikoteknik test raporu olmayan araç sahiplerine 885 lira, sürücülere ise 283 lira cezai işlem uygulanacak. İşte ayrıntılar... (Haber: Canan Girgin Kamera: Hasan Kayıkçı, Star Haber)

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