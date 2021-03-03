'Tiktok çetesi' kamerada... Fenomeniz deyip telefonları çaldılar

Bursa’da 3 genç ‘‘TikTok fenomeniyiz, video çekeceğiz’’ diyerek girdikleri dükkandan 10 bin lira değerinde 4 cep telefonu çaldı. Dükkan sahibi Kenan Oraklı ‘‘Hızlı şarj istiyoruz diyerek beni oyaladılar. Hangisini gösterdiysem, abi şuna bakalım, buna bakalım dediler. Arkam dönükken telefonları çalımışlar’’ dedi. 100 liralık şarj aleti alıp dükkan çıkan 3 gencin daha önce de aynı yöntemle hırsızlık yaptıkları belirlendi.

ntv.com.tr 03.03.2021 - 11:42 | Son Güncelleme : 03.03.2021 - 12:09

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