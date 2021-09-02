Tiktok fenomenlerine laf attılar, sopayla dayak yediler
İstanbul Esenyurt'ta kendilerine laf atıldığını iddia eden Tiktok fenomenleri, ortalığı birbirine kattı. Tartıştıkları kişileri, sokak ortasında sopayla dövdüler. Kavga çevredeki vatandaşların müdahalesiyle son buldu.
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NTV 02.09.2021 - 10:19| Son Güncelleme : 02.09.2021 - 10:31
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