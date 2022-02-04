Tilkilerle insanların dostluğu

Erzincan'ın Başgöze köyünde İsmail Kılıç, zorlu kış şartları nedeniyle samanlığa sığınan tilkiye kış bitene kadar bakacağını söyledi. Kılıç, ''Yaza kadar ben ona bakacağım umarım o da benim hindi ve kazlarıma dokunmayacak" dedi. Tunceli'de de karakolda nöbet tutan askerler, aç olduğu anlaşılan tilkiyi besledi.
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