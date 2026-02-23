Tilkinin dron ile imtihanı. Verdiği tepki izleyenleri gülümsetti

Adilcevaz ilçesinde dron ile çekim yapan bir doğa gözlemcisi, kar örtüsü üzerinde ilerleyen bir tilkiyi görüntüledi. Tilkinin drona verdiği tepki ise izleyenleri hem gülümsetti hem de düşündürdü.

Kar üzerinde yiyecek aradığı tahmin edilen tilki, bir anda üzerine gelen dronun sesini fark etti. Önce kısa süreli duraksayan hayvan, ardından hızla yön değiştirerek uzaklaşmaya çalıştı. Ancak bir süre sonra drona doğru temkinli adımlar attı.

Görüntülerde tilkinin önce kaçmaya çalıştığı, ardından merakla başını kaldırıp havadaki cismi incelediği görülüyor. Uzmanlar, vahşi hayvanların yabancı ses ve nesnelere karşı hem temkinli hem de meraklı davranabildiğini belirtiyor. Özellikle kış aylarında yiyecek bulmanın zorlaştığı dönemlerde hayvanların enerjilerini korumak için daha dikkatli hareket ettikleri ifade ediliyor.

Çekimi yapan doğa tutkunu Orhan Emen, tilkiye zarar vermemek için dronu kısa sürede bölgeden uzaklaştırdığını söyledi. Emen, "Amacımız sadece doğanın güzelliğini kayıt altına almaktı. Yaban hayatını rahatsız etmemeye özen gösteriyoruz" dedi.