TİM'den videolu 29 Ekim mesajı

Türkiye ihracatçılar Meclisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için bir video yayınladı. Anadolu'nun her köşesinden kesitlerin yer aldığı video filminde, geçmişten görüntüler günümüzle harmanlanıyor ve 'bu aşk hiç bitmeyecek' mesajı veriliyor. Videoda yer alan 'Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık' türküyü ünlü sanatçı Ferhat Göçer yorumluyor.

Haberler - NTV 29.10.2021 - 13:43 | Son Güncelleme : 29.10.2021 - 13:57

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