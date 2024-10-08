Timur Cihantimur'a ait yeni ses kaydı ortaya çıktı: Hemen gel, hayatım bitti
İstanbul Eyüpsultan’daki trafik kazasında Oğuz Murat Acinin ölümüne yol açan ve kazadan hemen sonra annesi Eylem Tok ile ABDye kaçan Timur Cihantimurun kaza sonrasına ait ses kaydı ortaya çıktı. Ses kaydında Cihantimur’un Adem isimli bir kişiyi arayarak, Adem ağabey yolda çok kötü kaza yaptım. Lütfen gel, adam ölüyor. Hemen gel, hayatım bitti dediği duyuluyor.
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