Timur Cihantimur'un iade kararı Aci ailesini sevindirdi
İstanbul Kemerburgaz’da Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur'u yurtdışına kaçıran ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) tutuklu bulunan annesi Eylem Tok'un Türkiye'ye iade davasında karar çıktı. ABD mahkemesi Tok ve Cihantimur'un iadelerine karar verdi. Aci ailesi bu durumu NTV'ye değerlendirdi. Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, "Türkiye'ye kelepçeli halde gelmeyi seçtiler, sevinçliyiz." dedi.
Haber: İlkay Dikici, Kamera: Burak Sevinç
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