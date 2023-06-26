Tiny house'lar için dikkat edilmesi gerekenler: Ruhsat şart mı?
Tiny House'lar deprem felaketinden sonra giderek daha çok tercih edilmeye başladı. Adeta taşınabilir bir ev olarak kullanılabilen bu yapılar büyük rağbet görüyor. Fakat bulundukları arazi endeniyle sık sık dava konusu da oluyor. Peki mobil evleri kullanırken sorun yaşamamamak için hangi izinler alınmalı? Avukat M. Şeref Kısacık merak edilen soruları yanıtladı. (Haber: Baran Bila)
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