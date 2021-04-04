TIR şoförü direksiyonu bırakıp oynadı: 'Düğünün etkisinden çıkamadı'
İstanbul Arnavutköy’de bir TIR şoförü direksiyonu bırakıp oynadı. Arnavutköy-Göktürk yolunda kaydedilen görüntülerde H.Ş., koltukta çömelip çalan müzik eşliğinde oynadı. H.Ş.’nin ‘‘Düğünün etkisinde çıkamadı’’ mesajıyla sosyal medyadan paylaştığı görüntülere tepki yağdı.
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NTV 04.04.2021 - 10:53| Son Güncelleme : 04.04.2021 - 11:24
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