TIR şoförünü arabanın üzerine çıkıp dövdüler
İstanbul Esenyurt’ta trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada araç içindeki şüpheliler, TIR şoförünü arabanın üstüne çıkarak dövdüler.
Olay, dün akşam saatlerinde Yeşilkent Mahallesi’nde yaşandı. Bir araç sürücüsü ile TIR şoförü yol verme nedeniyle akan trafikte tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen iki şüpheli, araçtan inerek tavanına çıktı. TIR şoförüne tekmelerle saldıranlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.
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