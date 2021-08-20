TIR sürücüsü çocukların da olduğu otomobile saldırdı

İstanbul Çekmeköy’de bir TIR sürücüsü, içinde çocukların da olduğu otomobili sol şeritte sıkıştırdı. Araçtan inen TIR sürücüsü ve arkadaşı otomobili tekmeledi. Babalarıyla birlikte doğum günü için hediye almaya giden iki çocuk, korkudan bağırmaya başladı. Çocuklarının ''Baba git'' diye bağrışması üzerine Cemal Özbudak, aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

ntv.com.tr 20.08.2021 - 16:53 | Son Güncelleme : 20.08.2021 - 17:01

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