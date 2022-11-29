TIR yangınındaki ölüme kundaklama iddiası

İstanbul Avcılar’da, park halindeki TIR’da çıkan yangında şoför Celalettin Süren ağır yaralandı. Alevler içinde kendini araçtan dışarı atan Süren’in yardımına hortumla otopark görevlisi yetişti. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan şoför, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Babasının ölümünde kundaklama olabileceği iddiasını dile getiren 21 yaşındaki Alparslan Süren, ‘‘Olay, adam akıllı bilinmiyor. Babam normal şekilde ölmedi, yanarak öldü. O saatte, neden orada olduğunu, yangının nasıl çıktığını bilmiyoruz. Ölümünün araştırılmasını istiyoruz’’ dedi.
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