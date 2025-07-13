TIR'da çıkan yangına itfaiyeden seyir halindeyken müdahale
Van'ın Erciş ilçesinde bir TIR'ın lastiklerinden duman çıkması üzerine sürücü, durumu fark edince 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İtfaiye ekipleri kendisine yakın olduklarını belirterek, TIR'ı durdurmamasını, yavaş bir şekilde yoluna devam etmesini istedi. Kısa sürede TIR'ın yanına giden itfaiye ekipleri, hareket halindeki tırın lastiklerine müdahale ederek muhtemel bir yangını önledi. Daha sonra TIR durdurularak lastiklerinde soğutma çalışması yapıldı.
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