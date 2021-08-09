TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Niğde’de E-90 karayolunda küçük bir kız, TIR’ın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Şekerpınar tesislerinden yola çıkan TIR şoförü, bir anda önüne fırlayan çocuğa çarpmamak için sert fren yaptı. Şoför aracı durdurmayı başarırken çocuk da koşarak yolun karşısına geçti. TIR’dan karayoluna dökülen buğday nedeniyle kilometrelerce araç kuyruk oluştu.

NTV 09.08.2021 - 14:41 | Son Güncelleme : 09.08.2021 - 14:52

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