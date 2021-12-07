Tişörtten maske yapıp akaryakıt istasyonunu soydu

Adana’da akaryakıt istasyonundaki görevlileri tabancayla tehdit ederek 560 bin TL çalan soyguncu ve arkadaşı tutuklandı. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, silahlı soyguncunun göz ve ağız kısmını kestiği tişörtüyle yüzünü gizlediği görüldü. Kapıda bekleyen arkadaşının motosikletine binip kaçan soyguncu, yaklaşık 20 güvenlik kamerasının incelenmesiyle yakalandı.
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