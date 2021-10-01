Tonlarca toprağın altında kalmaktan son anda kurtuldular
Erzurum'da yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki vadide biriken topraklar büyük bir gürültüyle kaydı. Ağaçları kökünden söken, mescit olarak tasarlanan kameriyeyi yıkan toprak kayması can kaybı veya yaralanmaya yol açmadı. AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, itfaiye ve polis ekipleri, yaptıkları araştırmada toprak kayması yaşanan vadinin üst tarafındaki konutlarda bir problem olmadığını belirledi.
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NTV 01.10.2021 - 11:51| Son Güncelleme : 01.10.2021 - 11:58
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