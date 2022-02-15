Top toplayıcı çocuk golü kurtardı

İstanbul Beykoz'da, futbol sahalarında nadir görülen bir olay yaşandı. Geçtiğimiz pazar günü Beykoz 1908 ile Maltepespor arasında oynanan maçta, Maltepespor’un ağlara giden golünü top toplayıcı çocuk kurtardı. Olayın ardından karşılaşmanın hakemi Armağan Çıbık diğer hakem arkadaşlarıyla konuştuktan sonra topu Beykoz 1908 kalecisi Muhammed’in önüne bırakıp maçın devamı yönünde karar aldı.
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