Topkapı Sarayı'ndaki kaymaya kazıklı önlem

Topkapı Sarayı'nın zeminindeki kaymayı durdurmaya yönelik, bir süredir teknik çalışmalar yapılıyordu. Aynı şekilde duvarlarında yarıklar oluşan Fatih Köşkü'nde de restorasyon çalışması vardı. Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Ahmet Çapoğlu, NTV ekibinden Deniz Tüysüz'ün konuğu oldu ve son durumu anlattı.
25.12.2019 - 13:48| Son Güncelleme : 25.12.2019 - 13:51
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