Toplu ulaşımda son 3 günde 710 bin yolcu azaldı (Corona virüs etkisi)

Corana virüs salgını nedeniyle İstanbul'da, son 3 günde metro, metrobüs ve otobüs kullanımı yüzde 10 azaldı. 710 bin kişi, toplu taşıma araçlarını bıraktı. Özel araçlarıyla trafiğe çıkanların sayısı da arttı.

NTV 13.03.2020 - 16:20 | Son Güncelleme : 13.03.2020 - 17:58

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