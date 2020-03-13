Toplu ulaşımda son 3 günde 710 bin yolcu azaldı (Corona virüs etkisi)
Corana virüs salgını nedeniyle İstanbul'da, son 3 günde metro, metrobüs ve otobüs kullanımı yüzde 10 azaldı. 710 bin kişi, toplu taşıma araçlarını bıraktı. Özel araçlarıyla trafiğe çıkanların sayısı da arttı.
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NTV 13.03.2020 - 16:20| Son Güncelleme : 13.03.2020 - 17:58
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