Toplumsal bağışıklık mümkün mü? (Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, NTV'ye yanıtladı)
Yeni dönemde 16 milyon nüfusuyla, kilometrekareye 2841 kişinin düştüğü İstanbul'da sosyal mesafenin nasıl sağlanacağı merak konusu. Kentte salgın riskinin ortadan kalkması için nüfusun yüzde 50'sinin bağışıklık kazanması gerekiyor. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a göre, şu an İstanbul'da bağışıklık oranının yüzde 6. İşte aytıntılar...
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NTV 03.06.2020 - 12:00| Son Güncelleme : 03.06.2020 - 12:46
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