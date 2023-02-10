Toprakta oluşan yarık ne anlama geliyor?

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Tevekkeli köyünde toprakta kilometrelerce uzanan yarık görüntülendi. Mevcut aktif fay haritasına göre farklı bir bölgeden geçtiği belirtildi. Görüntüyü NTV'de yorumlayan İTÜ Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak, bu durumun haritanın güncellenmesi gerektiğini gösterdiğini söyledi.
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