Torunuyla biriktirdiği 30 çuval kapak çalınınca gözyaşlarını tutamadı

Eskişehir’de yaşayan Halit Aydoğan ile torunu Melike Sarıtaş, 14 yıldır kapak toplayıp engellilere tekerlekli sandalye ulaştırıyor. Bugüne kadar 500 engelliye tekerlekle sandalye gönderen dede ile torunu, hırsızların hedefi oldu. Evlerinin önündeki 30 çuval kapak çalındı. 74 yaşındaki Halit Akdoğan ‘‘Beş dakika kapının önünden ayrıldım, döndüğümde çuvallar yoktu. Nasıl oldu anlamadım. Ben kapakların gittiğine üzülmüyorum bir engelli kardeşimin yüzünü güldüremediğim için üzülüyorum’’ diyerek ağladı. 18 yaşındaki Melike Sarıtaş da ‘‘Bu 30 çuvalla 30-35 tane engelli sandalyesini ihtiyaç sahiplerine kavuşturmuş olacaktık. Ne istiyorsunuz bizden? Bir gün siz de elden ayaktan düşünce mi anlayacaksınız bu insanların neler yaşadığını’’ diyerek hırsızların bulunmasını istedi.

ntv.com.tr 13.06.2021 - 14:56 | Son Güncelleme : 13.06.2021 - 15:15

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