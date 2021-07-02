'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın neden teslim oldu?
Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, 77 bin 843 kişiyi yaklaşık 511 milyon lira dolandırıp Mart 2018'de yurtdışına kaçmıştı. Aydın, dün Brezilya’nın Sao Paulo kentindeki Türk Konsolosluğuna giderek teslim oldu. Peki Mehmet Aydın neden teslim oldu, İade süreci nasıl işleyecek, döndüğünde cezaevinde ne kadar yatacak?
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NTV 02.07.2021 - 20:19| Son Güncelleme : 02.07.2021 - 20:39
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