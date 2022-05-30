Toz ve sıvı maddeyi karıştırınca kollarında yanıklar oluştu
İstanbul Bahçelievler’de mutfak lavabosu tıkanan Süha Enç, toz ve sıvı açıcıyı aynı anda kullanınca patlama oldu. Kollarında yanıklar oluşan ve hastanede tedavi altına alınan Enç, ‘‘Toz ve sıvı lavaboyu açıcıyı aynı anda kullanmamak gerektiğini acı bir şekilde öğrendim’’ dedi.
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