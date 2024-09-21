Trabzon Araklı'daki heyelanlar böyle görüntülendi
Trabzon'un Araklı ilçesinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen heyelanlar cep telefonlarıyla kaydedildi. Araklı'nın Yolgören Mahallesi'nde, vatandaşlar dua ettikleri sırada karşılarındaki fındık bahçesinde bir anda heyelan oluştu. Korku dolu anlar, vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi. Ayrıca, aynı mahallede farklı bir noktada da başka bir heyelan meydana geldi ve o anlar da cep telefonu kameralarına yansıdı. Şiddetli yağışlar, Trabzon'un Araklı, Arsin, Sürmene ve Yomra ilçelerinde sel ve heyelanlara neden oldu.
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