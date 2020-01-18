Trabzon'da 9 yaşındaki çocuk 2. kattan beton zemine düştü (Ameliyatını doktor babası yaptı)
Trabzon'da bir çocuk, ikinci kattaki evin penceresinden düştü. Ağır yaralanan çocuğun ameliyatını, beyin cerrahı babası gerçekleştirdi. Operasyonun ardından yoğun bakıma alınan Salih'in hayati tehlikesi sürüyor.
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