Trabzon'da isale hattı patladı: 8 katlı bina ve yola su doldu
Trabzon Yeni Mahalle Devlet Sahil Yoluna paralel uzanan tali yoldan geçen ana isale hattı, büyük bir gürültüye patladı. Yer altından çıkan tazyikli su havaya fışkırdı. Yükselen su, yolun karşısındaki 8 katlı apartmana sıçradı, balkonları su bastı. Park halindeki araçlar ile 1 iş yeri de suyla doldu. Esnaf, kendi imkanları ile dükkanlarına giren suyu temizledi. Apartman sakinleri de balkonlardaki suyu kovalarla boşalttı. Bölgedeki su akışını kesen ekipler, temizlik ve arıza onarım çalışması başlattı. Binada oturanlar su basan evlerini temizlerken, göle dönen yol da yeniden kontrollü olarak trafiğe açıldı. Onarım çalışmaların sürdüğü bölgede, gece saatlerine kadar su kesintisin yaşanacağı duyuruldu.
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