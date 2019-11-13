Trabzon'da kaçak yapıların yıkımında gerginlik

Trabzon'da Haçkalı Baba Yaylası'ndaki kaçak yapılar yıkılıyor. Yıkıma tepki gösteren yapı sahipleri ile görevliler arasında zaman zaman gerginlik yaşanıyor. Gerginliğin devam etmesi üzerine jandarma ekipleri, grubu biber gazıyla dağıtmaya çalıştı. Kaçak yapıların yıkım işleminin gün içinde tamamlanması planlanıyor.
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