Trafiği karıştırıp şoförleri rahatsız ettiler. Polise yakalandılar: Ne oldu abi?
Eskişehir'de tek tekerlek üzerinde seyreden ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün kırmızı ışıkta durduğunu fark eden sivil polis, sürücüyü bir anda yakalayarak bu kişilere toplamda 53 bin TL ceza yazdı.
Eskişehir'de yaşanan olayda, Atatürk Bulvarı'nda gezen 3 motosikletli gruptan bir kişi motosikletin ön tekerini kaldırarak uzun süre yol aldı ve zaman zaman makas atarak trafiği tehlikeye soktu. Kırmızı ışıkta duran gruba siviller müdahale etti.
53 BİN TL CEZA KESİLDİ
Sivil polis 3'lü motosiklet grubundan 2 kişiye tek tekerle trafikte ilerlemekten, plakasız motosiklet ve ehliyetsiz araç kullanmak gibi maddelerden toplam 53 bin TL ceza kesti. Ceza alan motosiklet sürücüsünün, benzer konudan daha önce de ceza yediği cezayı oyun konsolunu satarak cezayı ödeyeceği öğrenildi.
IŞIKLARDA BİZİ PAKETLEDİLER
Ceza kesilen grupta motosiklet kullanan 21 yaşındaki Salih Kızıl, “Biz bulvar tarafında arkadaşlarımızla birlikte geziyorduk. Arkadaşımı video çektim, o da motorun önünü kaldırdı. Arkamızdan sivil polis bizi takip etmiş. Işıklarda durduğumuzda bizi paketlediler. Polis arabasındaki ışıkları kapatmışlar, polis de yeleğini çıkarmış. Sivil vatandaş gibi arkamızdan dolaşıp önümüze gelerek anahtarlarımızı teker teker aldı. Arkadaşımın plakası olmadığı için ilk onun anahtarı alındı. O an çok şaşırdık bir şey söyleyemedik, donduk kaldık." sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.
Pişman olduklarını ve bir daha yapmayacaklarını belirten motosiklet sürücüsü, şunları söyledi;
"Polisi sivil vatandaş sandığım için ‘Ne oluyor abi?' dedim. Polis, bir şey demeden direkt anahtarları aldı. Ön kaldıran arkadaşımın ehliyeti yok. Arkadaşım; hızlı gitti, makas attı, aynası yok, abartı egzoz dahil hepsinden 40 bin civarı para cezası yedi. Diğer arkadaşım da ayna ve makastan dolayı 13 bin lira para cezası yedi. Buradan diğer motor kullanan insanlara dikkatli ve sakin kullanmalarını söylüyorum. Arkadaşım olaydan sonra pişman oldu ve tekrar yapmama kararı aldı."
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