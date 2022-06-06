Trafiği kesip havaya ateş açtılar

İstanbul Sancaktepe'de düğün konvoyu oluşturan bir grup, araçlarını durdurup havaya ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye giden polisler film gibi bir kovalamaca sonrasında şüphelileri silahları ile birlikte gözaltına aldı.
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NTV Haber 06.06.2022 - 01:35| Son Güncelleme : 06.06.2022 - 01:39
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