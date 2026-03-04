Trafik dehşeti: Aracı yumruklayıp sürücüyü kavgaya çağırdı
04.03.2026 15:21
Türkiye'de en fazla tartışma ve kavganın yaşandığı yollarda trafik kavgaları arttırılan cezalara rağmen bir türlü önlenemiyor. Aydın Efeler ilçesinde yaşanan bir trafik kavgası araç güvenlik kamerasına yansıdı. Öfkelenen bir genç çevredeki vatandaşların engelleme çabalarına rağmen trafikteki bir aracı defalarca vurarak sürücüsünü kavgaya davet etti. İlginç olay ise kameraya böyle yansıdı.
Aydın Efeler ilçesinde bir sürücü kedisine el kol hareketi yapıldığını iddia ederek araçtan inip önündeki kamyonete saldırdı. O anlara ait araç kamerası ortaya çıktı. Kayıtlara göre olay; Efeler ilçe merkezi Osman Yozgatlı Mahallesi Batı Çevre Bulvarı Tellidede Mezarlığı mevkiinde yaşandı. Ara sokakta bekleyen kamyonetin arkasında duran otomobilin sürücüsü, kamyonet sürücüsünün kendisine el kol hareketi yaptığını iddia ederek öfkeyle kamyonete koşarak gelip cama vurmaya başladı. Kamyonetin kapısına tekmeleyip kapıyı açmaya çalışan ve sürücünün de kapıyı açmasını isteyen şahsı çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.