Trafik dehşeti: Aracı yumruklayıp sürücüyü kavgaya çağırdı

Türkiye'de en fazla tartışma ve kavganın yaşandığı yollarda trafik kavgaları arttırılan cezalara rağmen bir türlü önlenemiyor. Aydın Efeler ilçesinde yaşanan bir trafik kavgası araç güvenlik kamerasına yansıdı. Öfkelenen bir genç çevredeki vatandaşların engelleme çabalarına rağmen trafikteki bir aracı defalarca vurarak sürücüsünü kavgaya davet etti. İlginç olay ise kameraya böyle yansıdı.