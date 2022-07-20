Trafik kazası sonrası silahlı kovalamaca

İstanbul Pendik’te iki ayrı otomobildeki üç kişi birbirini kovalarken kaza yaptı. Hakimiyetini kaybedip kaldırıma çıkan sürücü, araçtan inip kaçmaya başaldı. Diğer araçtaki bir kişi yakaladığı sürücünün başına silah dayayıp bacaklarına ateş etti. Şans eseri silah ateş almadı. Polisin geldiğini gören üç kişi otomobillerine binerek kaçtı.
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DHA 20.07.2022 - 10:39| Son Güncelleme : 20.07.2022 - 10:50
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