Trafik lambası komaya soktu

Sürücü kontrolü kaybetti, araç kaldırıma çıkıp direğe vurdu. Çarpmanın etkisiyle devrilen direğin üstündeki trafik lambası, karşıdan karşıya geçmek için kaldırımda bekleyen adamın kafasına isabet etti.

Ağır yaralanan adamın ailesiyle İstanbul'a gezmeye gelen Mısırlı bir turist olduğu anlaşıldı. Şişli, Halaskargazi Caddesi üzerinde yaşanan kazayı görenler yardım çağırdı. Gelen sağlık ekibi nabzı duran adamı, kalp masajıyla hayata döndürdü. Hastaneye kaldırılan turistin kafatasında kırıklar olduğu ve beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı.

İddiaya göre; 14 Nisan'da yaşanan kazaya araç sürücüsü kadının, direksiyon başında baygınlık geçirmesi neden oldu. Olay sonrası gözaltına alınan sürücü, taksirle yaralama suçundan mahkemeye çıkarılıp, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kazada yaralanan Mısırlı turistin durumuysa ciddiyetini koruyor. Bilinci kapalı durumdaki turist, yoğun bakımda tutuluyor.