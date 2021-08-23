Trafik magandaları: Tartıştıkları sürücüye ateş açtılar
Ankara Etimesgut’ta trafikte tartıştıları sürücüye ateş açan 4 kişi polis tarafından yakalandı. Çevredeki bir güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, hem ön koltukta oturan kişinin hem de sürücünün defalarca ateş ettiği görülüyor. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
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ntv.com.tr 23.08.2021 - 12:09| Son Güncelleme : 23.08.2021 - 12:15
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