Trafik magandaları: Tartıştıkları sürücüye ateş açtılar

Ankara Etimesgut’ta trafikte tartıştıları sürücüye ateş açan 4 kişi polis tarafından yakalandı. Çevredeki bir güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, hem ön koltukta oturan kişinin hem de sürücünün defalarca ateş ettiği görülüyor. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

ntv.com.tr 23.08.2021 - 12:09 | Son Güncelleme : 23.08.2021 - 12:15

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