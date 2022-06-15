Trafik magandası kadın yolcuya aldırmadan taksiciyi dövdü
İstanbul Beyoğlu’nda yol verme nedeniyle başlayan tartışmada trafik magandası taksiciye levyeyle saldırdı. Taksideki kadın yolcuya aldırmayan saldırgan aracından inip taksiciyi defalarca yumrukladı. Ayırmaya çalışanlara da saldırıp küfürler yağdıran trafik magandası daha sonra aracına binip uzaklaştı. İlk defa böyle bir olay yaşadığını söyleyen taksi şoförü Halil Çizmeci, saldırgandan şikayetçi oldu.
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