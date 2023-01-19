Trafikte hayrete düşüren görüntüler

Tekirdağ'da otobüsün arkasına tutunan iki genç, canlarını hiçe sayarak yolculuk yaptı. Trafikte tehlikeli anların yaşandığı bir başka görüntü de Elazığ'dan geldi. Motorlu kuryelik yapan iki arkadaş trafikte karşılaşınca biri ayağını diğer motora koydu. Uzun süre yan yana giden motokuryelerin tehlikeli yolculuğunu bir sürücü cep telefonuyla kaydetti.
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