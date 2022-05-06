Trafikte ilerlerken önüne 12 tonluk rulo sac düştü
Bursa’nın İznik ilçesinde bir sürücü, kamyondan düşen 12 ton ağırlığındaki rulo saca çarpmaktan son anda kurtuldu. Güvenlik kamerasının kaydettiği o anlarda sürücünün savrulan sacı fark ederek aracını yavaşlattığı görülüyor.
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DHA 06.05.2022 - 10:41| Son Güncelleme : 06.05.2022 - 10:51
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