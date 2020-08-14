Trafikte kadına saldırı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir kişinin trafikte sinirlendiği kadına küfür ettiği ve saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılırken, saldırganlara tepki yağdı

14.08.2020 - 09:10 | Son Güncelleme : 14.08.2020 - 09:27

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