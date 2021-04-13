Trafikte kanlı pusu: ‘‘Bir dakikada yaralılarını bile alıp kaçtılar’’
İstanbul Çekmeköy’de pusu kurup cipin etrafını üç otomobille saran bir grup, sürücüye silah ve sopalarla saldırdı. Olaya tanık olan esnaf Yusuf Sezer ‘‘Dükkandaydım. Silah seslerine dışarı çıktı. Bir dakika içinde oldu her şey. Geldiler, saldırdılar, yaralılarını bile araçlarına alıp kaçtılar’’ dedi. Yaralanan cip sürücüsünün ihbarı üzerine polis 5 saldırganı gözaltına aldı.
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ntv.com.tr 13.04.2021 - 17:44| Son Güncelleme : 13.04.2021 - 18:02
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