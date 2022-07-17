Trafikte komalık eden künde

Aydın Kuşadası'nda sürücüler M.A. (26) ile Ü.Y (47) arasında trafikte tartışma çıktı. Araya girenlere karşın, yumruklu kavgaya dönüşen tartışmada M.A., Ü.Y.'yi güreşçi hareketi olan "bel kündesi" yöntemiyle yere savurdu. Ağır yaralanan Ü.Y, Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. M.A. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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NTV Haber 17.07.2022 - 04:25| Son Güncelleme : 17.07.2022 - 12:29
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