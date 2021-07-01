Trafikte kurşun yağdırdı

Fenomen Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, otomobilin camından küfür ederek tabancayla defalarca ateş açtı. Silahın doğrultulduğu yönde evlerin olduğu görüldü. Övüç, ateş açtığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı ancak bir süre sonra sildi.
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NTV 01.07.2021 - 11:32| Son Güncelleme : 01.07.2021 - 11:48
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