Trafikte önüne su tankı fırladı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki bir kamyonetin kasasındaki su tankı karşı şeride fırladı. O sırada evine doğru giden sürücü Alper Kars, tonlarca ağırlıktaki su deposundan yaptığı manevrayla son anda kurtuldu. Olayın ardından kamyonet sürücüsünün kendisine saldırdığını anlatan Kars, ‘‘Tankı neden bağlamadın diye sorunca boğazıma sarılarak beni taciz etti. Canımı zor kurtardım. Savcılığa suç duyurusunda bulundum’’ dedi.
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