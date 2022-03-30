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Trafikte patenle kayarken arabanın önüne düştü

İstanbul Fatih’te taksiye tutunarak kayan bir patenci az kalsın canından oluyordu. Cep telefonuyla kaydedilen o anlarda, patenci taksiden ayrıldığı sırada dengesini kaybedip arkadan gelen arabanın önüne düştü. Yerde sürüklenen patenci arkadaki arabalardan şans eseri kurtuldu.

Haberler - ntv.com.tr 30.03.2022 - 16:58 | Son Güncelleme : 30.03.2022 - 17:06

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