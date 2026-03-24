Trafikte 'pes' dedirten görüntü: Motosikletle yatak taşıdı

Olay, ilçe merkezinde akşam saatlerinde meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan motosiklet sürücüsünün arkasına bağladığı yatağı yere temas edecek şekilde sürükleyerek taşıdığı görüldü. Yatağın yol boyunca sürtünmesi ve araçların arasında ilerlemesi dikkat çekerken, durum diğer sürücüler açısından risk oluşturdu. Görüntülerde, yatağın zaman zaman savrulduğu ve motosikletlinin dengesini korumakta zorlandığı anlar yer aldı. Trafikteki diğer sürücüler ise yaşanan duruma tepki gösterdi. Bir süre daha bu şekilde ilerleyen motosikletli, daha sonra gözlerden kayboldu.