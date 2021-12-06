Trafikte sıkıştıran sürücüye kaskıyla saldırdı: Beni mi öldüreceksin?
İstanbul Kadıköy’de bir motosikletli kendisini sıkıştıran sürücüye kaskıyla saldırdı. Bağdat Caddesi’nde yaşanan olayı, bir başka sürücü cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, motosikletlinin ‘‘Beni mi öldüreceksin?’’ diye bağırarak vurduğu görülüyor. Öfkeli motorcuyu çevredekiler sakinleştirdi.
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