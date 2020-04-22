Trafikte tartıştığı kuryeyi böyle sürükledi

İstanbul Arnavutköy'de trafikte tartıştığı kurye Mehmet K.'yı metrelerce sürükleyen otomobil şoförü Mertcan F., (26) yakalanarak “Kasten yaralama" suçundan hakkında işlem yapıldı. Şüpheli Mertcan F. adli makamlarca serbest bırakılırken olay anı kameralara yansıdı.

22.04.2020 - 17:01 | Son Güncelleme : 22.04.2020 - 17:16

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