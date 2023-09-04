Trafikte tartıştığı sürücüye ateş ederken kazara eşini öldürdü

Ankara'da dün akşam, trafikte tartıştığı kişilere ateş eden bir sürücü eşinin ölümüne neden oldu. Talihsiz kadının göğsüne bir kurşun isabet ettiği belirlendi. O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Şüpheli, ruhsatlı tabancasıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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